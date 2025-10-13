14.9 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Politica

Elezioni regionali in Toscana: affluenza e ballottaggio previsto

Da StraNotizie
Elezioni regionali in Toscana: affluenza e ballottaggio previsto

Oggi si svolgono le elezioni regionali in Toscana. Le urne sono aperte dalle ore 7 alle ore 15, e gli elettori presenti nei seggi al momento della chiusura potranno comunque esprimere il loro voto.

La prima giornata di votazioni ha visto un’affluenza di 16.764 votanti entro le ore 23 di domenica, corrispondente al 38,78% degli aventi diritto al voto, che ammontano a 43.234.

In caso di ballottaggio, le votazioni si terranno nelle giornate di domenica e lunedì della settimana successiva, con orari che varieranno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Articolo precedente
Rivoluzione Napoli Basket: il nuovo progetto per la Serie A
Articolo successivo
Tavolo Istituzionale per Salvaguardare lavoratori Marittimi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.