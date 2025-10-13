Elezioni regionali in Toscana: affluenza e ballottaggio previsto

Oggi si svolgono le elezioni regionali in Toscana. Le urne sono aperte dalle ore 7 alle ore 15, e gli elettori presenti nei seggi al momento della chiusura potranno comunque esprimere il loro voto.
La prima giornata di votazioni ha visto un’affluenza di 16.764 votanti entro le ore 23 di domenica, corrispondente al 38,78% degli aventi diritto al voto, che ammontano a 43.234.
In caso di ballottaggio, le votazioni si terranno nelle giornate di domenica e lunedì della settimana successiva, con orari che varieranno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.