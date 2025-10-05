Elezioni Regionali in Puglia: come diventare scrutatori

Le elettrici e gli elettori iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorale possono dichiarare la propria disponibilità per essere nominati scrutatori nelle prossime Elezioni Regionali della Puglia. Le elezioni si svolgeranno in due giorni a fine novembre.
Per presentare la dichiarazione di disponibilità, è necessario compilare un modulo specifico e allegare un documento di riconoscimento valido. Le dichiarazioni devono pervenire entro il 24 ottobre, utilizzando una delle seguenti modalità:
– Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30, con un’apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle 17:30.
– Invio via e-mail all’indirizzo [email protected].
– Invio tramite PEC all’indirizzo [email protected].