17 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Politica

Elezioni Regionali in Puglia: come diventare scrutatori

Da StraNotizie
Elezioni Regionali in Puglia: come diventare scrutatori

Le elettrici e gli elettori iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorale possono dichiarare la propria disponibilità per essere nominati scrutatori nelle prossime Elezioni Regionali della Puglia. Le elezioni si svolgeranno in due giorni a fine novembre.

Per presentare la dichiarazione di disponibilità, è necessario compilare un modulo specifico e allegare un documento di riconoscimento valido. Le dichiarazioni devono pervenire entro il 24 ottobre, utilizzando una delle seguenti modalità:

– Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30, con un’apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle 17:30.
– Invio via e-mail all’indirizzo [email protected].
– Invio tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Articolo precedente
Gran Premio di Singapore, sfida tra Russell e Verstappen
Articolo successivo
Opportunità lavorative a Siena: settori in crescita e domanda
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.