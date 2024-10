Elezioni Regionali in Liguria: Marco Bucci Risponde a Report e Sigfrido Ranucci – Dietro le Quinte dell’Attacco

Le elezioni Regionali in Liguria si avvicinano, con il voto previsto per domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Marco Bucci, candidato del centrodestra, ha recentemente criticato la trasmissione di Rai Tre “Report” e il suo conduttore Sigfrido Ranucci, in relazione a un servizio in onda durante i giorni delle elezioni che riguarda Giovanni Toti, ex governatore ligure. Bucci ha dichiarato di non essere preoccupato per l’inchiesta, ma si è mostrato disgustato per il modo in cui viene trattata la questione, sottolineando che durante il periodo elettorale ci dovrebbe essere più rispetto e silenzio.

Il programma “Report” intende includere anche passaggi di intercettazioni che coinvolgono Bucci, il quale però non è attualmente indagato. Bucci ha lanciato una frecciata ad Andrea Orlando, suo avversario del centrosinistra, suggerendo che sarebbe stato più corretto da parte sua dire che non aveva bisogno di strumenti sleali per vincere. In un’intervista radiofonica, Orlando ha espresso ottimismo riguardo alla sua vittoria, prevedendo un margine molto stretto nello scrutinio.

Bucci ha risposto con scetticismo alle previsioni di Orlando, affermando di non interessarsi a statistiche specifiche e assicurando che Orlando sarà smentito. Sottolinea inoltre che il crescente interesse dei media per le elezioni rappresenta un’opportunità positiva per la Liguria, affermando che aumenta la visibilità della regione per motivi positivi, non solo per eventi tragici.

Secondo Bucci, è importante che le elezioni siano percepite come un evento significativo e positivo, nonostante alcune forze politiche tentino di dipingerlo in una luce negativa. Concludendo, Bucci ha affermato che le elezioni sono sempre una “cosa bella”, rimanendo ottimista riguardo al loro svolgimento e all’attenzione mediatica che ricevono.

Le elezioni regionali, con nove candidati in lizza, tra cui Bucci e Orlando, rappresentano un momento cruciale non solo per la Liguria, ma anche per il panorama politico nazionale.