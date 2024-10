Elezioni Regionali in Liguria: Bucci e Orlando al seggio lanciano un appello al voto sui social

I seggi per le elezioni Regionali in Liguria sono aperti dalle 7:00 di oggi, domenica 27 ottobre 2024, e chiuderanno alle 23:00. Le urne riapriranno lunedì 28 ottobre alle 7:00 e chiuderanno definitivamente alle 15:00. I candidati principali per la carica di presidente della Regione sono Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra). In totale, ci sono nove candidati in lizza, compresi esponenti di diversi partiti come il Partito Popolare del Nord, Forza del Popolo e il Partito Comunista dei Lavoratori. Gli elettori liguri, che ammontano a 1.348.601, sono chiamati anche a votare per 570 candidati consiglieri distribuiti su 20 liste a Genova e su 19 a Imperia, Savona e La Spezia.

Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, ha votato nel suo seggio a Genova e ha lanciato un appello sui social, sottolineando l’importanza di partecipare al voto quale espressione di democrazia e libertà. Ha esortato i cittadini a non rinunciare a esercitare il loro diritto di voto per scegliere il proprio futuro.

D’altro canto, Andrea Orlando, ex ministro e candidato del centrosinistra, ha votato alla scuola Adriana Revere a La Spezia. Dopo aver votato, ha ringraziato coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle elezioni, nonostante le difficoltà dovute a maltempo e allerta arancione in regione. Ha inoltre espresso vicinanza alle popolazioni colpite dalle avverse condizioni climatiche, in particolare a quelle di Arenzano, e ha lodato gli sforzi di chi ha prestato soccorso durante questa crisi.

La situazione meteorologica ha influito su alcune operazioni delle elezioni, portando alla necessità di trasferire alcuni seggi. Nonostante ciò, il processo elettorale in Liguria procede con la partecipazione attiva dei candidati e il supporto da parte delle istituzioni. Gli inviti sui social per incoraggiare la partecipazione al voto sono stati numerosi, riflettendo l’importanza delle elezioni per il futuro della regione.