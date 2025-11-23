Elezioni regionali in Italia

Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali. Con queste tre Regioni si chiude un lungo turno elettorale che si è protratto per mesi e ha visto chiamati ai seggi anche i cittadini di Marche e Val d’Aosta, della Calabria e della Toscana. Lunedì, alla chiusura delle urne, si potranno trarre i bilanci nella sfida tra centrodestra e centrosinistra.

In Veneto e in Campania, i due presidenti uscenti hanno inutilmente perseguito il tentativo di introdurre la possibilità di un loro terzo mandato, stoppato sia dalla politica che poi dalla Corte costituzionale. Zaia non è riuscito a convincere la Lega e gli alleati sull’opportunità di presentare una propria lista e si è candidato con il suo partito. Se da una parte a suon di preferenze il «Doge» potrà aiutare Salvini a concorrere con Fdi per avere l’alloro del partito più votato, dall’altra un suo successo personale molto rilevante gli attribuirebbe un ruolo politico anche a livello nazionale.

In Campania, invece, De Luca non sarà in lizza, ma la lista «a testa alta» fa riferimento a lui e alla sua esperienza amministrativa e inevitabilmente si apre una «competition» con la liste del Pd, di Elly Schlein ma anche del figlio Piero, segretario regionale Dem. Anche per l’ex governatore Campano un’exploit della lista lo spingerebbe a costruirsi un ruolo politico nuovo. In Campania tuttavia il centrodestra spera nella «remontada» da parte di Edmondo Cirielli su Roberto Fico.

Il centrosinistra si sente sicuro di tenere la Campania, con un campo larghissimo che va dai centristi a M5s, così come in Puglia. Qui a concorrere alla successione a Michele Emiliano sono l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, campione di preferenze alle europee, e Luigi Lobuono. Anche in Puglia un exploit elettorale di Decaro lo proietterebbe, secondo alcuni esponenti riformisti del Pd, come possibile riferimento di questa componente Dem.

Per quanto riguarda il Veneto, oltre alla sfida tra il candidato del centrodestra, Alberto Stefani e quello del centrosinistra, Giovanni Manildo, gli occhi sono puntati sulla competizione tra Fdi e Lega per essere il primo partito, anche in vista delle regionali in Lombardia. Alle 12 l’affluenza complessiva alle regionali in corso in Campania, Puglia e Veneto, era dell’8,9%. L’affluenza alla precedente votazione era stata, alla stessa ora, del 12,63%. Alle 19 l’affluenza complessiva era del 26,45%, in calo rispetto alla precedente votazione. Il dato più alto dell’affluenza tra le tre regioni al voto si registra in Veneto con il 29,32%, a seguire la Campania con il 25,87% e la Puglia con il 23,77%.