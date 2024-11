Elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria, trionfo del Pd ma crollo per gli alleati

Il centrosinistra ha ottenuto due vittorie nelle elezioni regionali d’autunno 2024, con il Partito Democratico (Pd) di Elly Schlein che festeggia il successo in Emilia Romagna, dove Michele De Pascale ha trionfato, e in Umbria, con Stefania Proietti. La vittoria umbra è stata particolarmente significativa, in quanto il risultato è rimasto incerto fino all’ultimo, con la coalizione progressista inizialmente preoccupata per il candidato “spauracchio” Bandecchi, ma alla fine è emerso un chiaro consenso per Proietti. Questi risultati sono particolarmente importanti per Schlein, che mira a unità e coesione all’interno del partito.

Nonostante il successo, il capitolo delle alleanze rimane aperto. Il Pd ha “cannibalizzato” gli alleati, registrando percentuali elevate: oltre il 42% in Emilia e circa il 30,43% in Umbria, mentre le forze alleate hanno avuto risultati inferiori rispetto alle elezioni europee. Alleanza Verdi e Sinistra hanno visto un leggero calo dei consensi, e i Cinque Stelle hanno registrato un notevole declino: dal 8,9% in Umbria a un 4,74% attuale, e dal 7,2% in Emilia a un 3,55%. Anche le liste centristi hanno visto risultati modesti.

Matteo Renzi ha sottolineato che un centrosinistra unito trionfa, mentre uno diviso perde, confermando una strategia di alleanza ampia che ha avuto successo in Emilia e Umbria. Schlein ha interpretato le vittorie come un segnale della potenza di una coalizione coesa, esprimendo ottimismo sul futuro.

La giornata si è sviluppata in due momenti: i festeggiamenti a Bologna per De Pascale e l’incertezza riguardo il risultato in Umbria. De Pascale ha invitato il centrodestra, in particolare Giorgia Meloni, a dar vita a una collaborazione istituzionale, chiedendo un cambiamento rispetto ai conflitti precedenti. Dopo i festeggiamenti bolognesi, Schlein si è recata a Perugia per festeggiare la vittoria di Proietti, considerata cruciale per il futuro del Pd e per il suo progetto di unità.

Infine, si attende una risposta sui futuri accordi alleati dalla Costituente dei Cinque Stelle a Roma. Conte ha assicurato Proietti che sta preparando “Nova” e ha elogiato i risultati, mentre gli alleati, come Elisabetta Piccolotti, hanno confermato la volontà di proseguire con l’alleanza.