Elezioni regionali in Calabria: sfida tra Occhiuto e Tridico

Elezioni regionali in Calabria: sfida tra Occhiuto e Tridico

Oggi e domani si svolgono le elezioni regionali in Calabria, aperte dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. Questa consultazione ha avuto luogo con un anno di anticipo rispetto alle scadenze naturali a causa delle dimissioni del presidente Roberto Occhiuto di Forza Italia. Occhiuto è in corsa per un secondo mandato, sostenuto da vari partiti di centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia e Lega. Il suo principale sfidante è Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, appoggiato anche dal Partito Democratico e altre liste di centrosinistra. Un altro candidato è Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare.

Nel corso della campagna elettorale, Tridico ha percorso oltre 10.000 chilometri visitando 114 comuni e afferma di registrare un buon livello di entusiasmo per il cambiamento tra gli elettori. Dall’altra parte, Occhiuto ha già votato, mentre Tridico non può votare in Calabria poiché risiede a Roma.

L’affluenza alle urne è stata monitorata durante la giornata, mostrando un aumento rispetto alle ultime elezioni: poco dopo mezzogiorno, il tasso è stato del 7,7%. Siccome alle precedenti elezioni nel 2021 l’affluenza alla stessa ora era stata del 7,4%, c’è speranza di una maggiore partecipazione questa volta.

Infine, Occhiuto, già presidente della regione, ha anticipato un’inchiesta per corruzione in corso nei suoi confronti, ma si dice pronto a essere giudicato dagli elettori calabresi.

