Elezioni regionali in Calabria: l’importanza del voto attivo

In prossimità delle consultazioni regionali del 5 e 6 ottobre, CalabriaOltre lancia un appello ai calabresi: è fondamentale partecipare al voto. È importante che il nuovo presidente e i consiglieri rappresentino una larga maggioranza della popolazione, piuttosto che solo una ristretta élite. Il voto rappresenta la più significativa espressione della democrazia, e quindi il diritto e dovere di partecipare deve essere esercitato da tutti.

Si riconosce che la crescente disaffezione al voto, presente in tutte le regioni d’Italia, sia il frutto di una politica in cui la fiducia si è affievolita. Tuttavia, non partecipare attivamente implica subire decisioni che riguardano tutti noi, senza alcuna possibilità di contestarle. Per questo si invita chi è indeciso a votare, a esprimere la propria preferenza, anche se si tratta della “meno peggio”, dedicando un attimo del proprio tempo a una scelta che avrà impatti sul nostro futuro.

Questo è un appuntamento decisivo non solo per noi, ma anche per le generazioni future.