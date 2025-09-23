Elezioni regionali in Calabria: la sfida della Democrazia Cristiana

Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Salvatore “Toto’” Cuffaro, ha partecipato recentemente a Catanzaro per presentare la lista del partito in vista delle Elezioni regionali. All’evento era presente anche il segretario regionale Michele Ranieli, insieme ai candidati Gerlando Cuffaro e Rosa Procopio.

Nonostante il caldo intenso, un ampio pubblico ha assistito alla presentazione. Cuffaro e Ranieli hanno espresso la volontà di ottenere buoni risultati in tutte le cinque province calabresi. Hanno sottolineato l’entusiasmo dei candidati, evidenziando la loro dedizione per la propria terra.

Entrambi i leader hanno rimarcato l’importanza del contatto diretto tra i rappresentanti e la popolazione, esprimendo la necessità che i politici ascoltino di più i cittadini, evitando di isolarsi. Hanno concluso affermando che c’è ancora molto lavoro da fare per la Calabria e che il loro impegno continuerà a rafforzarsi.