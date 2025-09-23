25.3 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Politica

Elezioni regionali in Calabria: la sfida della Democrazia Cristiana

Da StraNotizie
Elezioni regionali in Calabria: la sfida della Democrazia Cristiana

Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Salvatore “Toto’” Cuffaro, ha partecipato recentemente a Catanzaro per presentare la lista del partito in vista delle Elezioni regionali. All’evento era presente anche il segretario regionale Michele Ranieli, insieme ai candidati Gerlando Cuffaro e Rosa Procopio.

Nonostante il caldo intenso, un ampio pubblico ha assistito alla presentazione. Cuffaro e Ranieli hanno espresso la volontà di ottenere buoni risultati in tutte le cinque province calabresi. Hanno sottolineato l’entusiasmo dei candidati, evidenziando la loro dedizione per la propria terra.

Entrambi i leader hanno rimarcato l’importanza del contatto diretto tra i rappresentanti e la popolazione, esprimendo la necessità che i politici ascoltino di più i cittadini, evitando di isolarsi. Hanno concluso affermando che c’è ancora molto lavoro da fare per la Calabria e che il loro impegno continuerà a rafforzarsi.

Articolo precedente
Inter Women sfida Juventus nella semifinale della Women’s Cup
Articolo successivo
Crescita economica globale in aumento: focus su Italia e Usa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.