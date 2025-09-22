27 C
Roma
Elezioni regionali in Calabria: il valore della partecipazione

La Conferenza Episcopale Calabra ha lanciato un appello in vista delle prossime elezioni regionali, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica. La democrazia è descritta come un bene fragile, che richiede un impegno costante da parte di tutti per essere mantenuta e valorizzata.

La Chiesa regionale invita a riflettere su alcune priorità fondamentali, come la necessità di trasformare la società, prestare attenzione ai più vulnerabili e costruire una cittadinanza solidale, mettendo al centro il bene comune. La democrazia deve essere considerata come un campo di giustizia e non come un’opportunità per pratiche clientelari.

In un recente intervento, Papa Francesco ha paragonato la crisi della democrazia a un cuore ferito, segnato da corruzione e illegalità, e ha messo in guardia contro una politica che ignora il dialogo e il servizio. Ha evidenziato come l’esclusione dei più deboli colpisca l’intera società, alimentando l’apatia civica che indebolisce i legami sociali.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha posto domande fondamentali sul futuro della democrazia, chiedendo se possiamo accontentarci di una democrazia imperfetta o rassegnarci all’assenteismo. Ha anche sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini, ricordando che alla base della democrazia ci sono le persone e le comunità.

L’invito conclusivo è a vivere le elezioni non come un semplice adempimento, ma come un’opportunità per esercitare la libertà e garantire un futuro migliore. La partecipazione è vista come un modo per prendersi cura della propria terra, contribuendo a una Calabria più giusta e solidale.

