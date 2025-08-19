Elezioni regionali in Calabria: il dilemma di Tridico

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno trovato un accordo per sostenere di nuovo Eugenio Giani alla presidenza della Toscana, nonostante alcune tensioni interne. In Calabria, la coalizione di centrosinistra sta cercando il candidato giusto per le elezioni regionali. Il nome di Pasquale Tridico, ex presidente dell’INPS, emerge come potenziale sfidante del governatore dimissionario Roberto Occhiuto. Tuttavia, Tridico non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, lasciando aperte le sue riserve per motivi familiari.

Negli ultimi giorni, Tridico ha mostrato segnali di apertura attraverso un post sui social media, ma persiste l’incertezza. Se dovesse decidere di non candidarsi, la vice capogruppo alla Camera, Vittoria Baldino, potrebbe essere pronta a entrare in corsa, ma ciò potrebbe creare malumori nel PD, che preferirebbe avere un proprio candidato.

Nel frattempo, anche il centrodestra si trova in una situazione difficile. Occhiuto affronta pressioni a causa di sondaggi sfavorevoli e al malcontento nella sua coalizione, scaturito dall’interruzione anticipata della legislatura. Le indagini per corruzione che lo coinvolgono stanno aggravando la sua posizione, causando tensioni in Forza Italia. Inoltre, Fratelli d’Italia chiede maggiori deleghe, complicando ulteriormente la situazione.

Voci di un possibile ritiro di Occhiuto si diffondono, suggerendo che Wanda Ferro potrebbe essere una delle sue sostitute in caso di uscita di scena. Questo scenario potrebbe generare notevoli cambiamenti politici in Calabria.