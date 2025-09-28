Elezioni Regionali: il voto in Valle d’Aosta e Marche

Domenica 28 settembre si svolgeranno le elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche. Il voto sarà aperto dalle 7:00 alle 23:00; nelle Marche, inoltre, si potrà votare anche lunedì. Circa 1,5 milioni di cittadini sono chiamati a esprimere le loro preferenze. È importante avere con sé la carta d’identità e la tessera elettorale.

In Valle d’Aosta, 103.223 elettori sono chiamati a votare per i rappresentanti del Consiglio regionale. Il presidente non sarà eletto direttamente, ma sarà scelto dall’assemblea una volta eletta. Qui si applica un sistema proporzionale che prevede una soglia di sbarramento variabile e un premio di maggioranza per chi ottiene almeno il 42% dei voti. Gli elettori possono esprimere fino a tre preferenze, di cui almeno una deve essere per un candidato di genere diverso.

Nelle Marche, oltre 1,3 milioni di persone voteranno per il presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio. Oltre al voto di domenica, si vota anche lunedì mattina. L’affluenza elettrica rappresenta un’incognita poiché la precedente tornata ha visto una partecipazione del 59,75%. Gli elettori possono votare per una lista provinciale e hanno diritto a due preferenze, che devono però riguardare candidati di sesso diverso.

Il governatore uscente, Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, cerca la riconferma. È sostenuto dalla coalizione di centrodestra e da diverse liste civiche. Il centrosinistra candida Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, sostenuto da un’ampia coalizione. Altri candidati includono Beatrice Marinelli, Claudio Bolletta, Lidia Mangani e Francesco Gerardi.