Elezioni regionali: il lungo cammino verso il voto in Italia

Il Parlamento italiano si appresta a osservare un periodo di pausa di cinque settimane, con ripresa dei lavori prevista per la settimana dell’8 settembre. La Camera dei Deputati, tuttavia, si riunirà anticipatamente il 13 agosto per comunicare l’arrivo di importanti decreti riguardanti Giustizia e la Terra dei Fuochi.

Nel frattempo, si avvicinano le elezioni regionali: sei consigli regionali dovranno essere rinnovati, coinvolgendo circa 17 milioni di cittadini. Le consultazioni inizieranno il 28-29 settembre nelle Marche e in Valle d’Aosta, per proseguire il 5-6 ottobre in Calabria. In Calabria, il governatore Roberto Occhiuto, attualmente in fase di indagine, ha deciso di ricandidarsi nonostante le dimissioni anticipate. Le votazioni continueranno il 12-13 ottobre in Toscana e il 15-16 novembre in Puglia, Campania e Veneto.

Angelo Bonelli, dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ha criticato il frastagliato calendario elettorale, sottolineando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dovuto promuovere un “election day” durante le conferenze con le Regioni.

In Veneto, Luca Zaia non potrà presentarsi nuovamente a causa della regola sul terzo mandato, aprendo la strada a un nuovo candidato, appoggiato da Matteo Salvini, che auspica continuità all’interno del partito. La situazione politica si complica ulteriormente con Forza Italia, che esprime incertezze sulla strategia elettorale.

Nelle altre regioni, i candidati si delineano: in Toscana, Giani cerca la riconferma, mentre in Campania De Luca dovrà fare un passo indietro. Nelle Marche, Francesco Acquaroli sarà nuovamente sostenuto dal centrodestra, mentre il centrosinistra tiene in considerazione Antonio Decaro per la Puglia, insieme a Michele Emiliano e Nichi Vendola.