Elezioni regionali: Giani in vantaggio in Toscana

A Grosseto, durante la prima puntata della nuova stagione di “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa, sono stati presentati i sondaggi dell’Istituto Noto riguardanti le prossime elezioni regionali. In vista del voto del 12 e 13 ottobre, si è discusso delle intenzioni di voto degli italiani, con un particolare focus sulle sfide regionali di autunno.

In Toscana, il presidente uscente Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, si piazza attorno al 57% delle preferenze, mentre il suo sfidante Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, è fermo al 39%.

Il sondaggio ha coperto anche altre regioni. Nelle Marche, Francesco Acquaroli del centrodestra risulta al 49,5%, mentre l’avversario Matteo Ricci del centrosinistra è al 47%. In Calabria, il presidente uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, è invece indicato al 54%, con Pasquale Tridico del centrosinistra al 45,5%.

Dal quadro emerso, il centrosinistra appare competitivo nelle Marche, il centrodestra mantiene una posizione solida in Calabria e Giani ha un vantaggio significativo in Toscana. Qui il “campo largo” sembra rafforzarsi grazie all’alleanza tra Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e altre forze riformiste, inclusa Italia Viva. Nel centrodestra, oltre alle maggiori forze come Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ci saranno anche la lista di “Noi Moderati” e una lista civica legata al presidente Tomasi.