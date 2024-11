Elezioni regionali Emilia Romagna e Umbria, doppia vittoria del centrosinistra: i risultati

Lo spoglio per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria è ancora in corso, ma si preannuncia una chiara vittoria del centrosinistra in entrambe le regioni. Michele De Pascale è stato eletto presidente della Regione Emilia Romagna, distaccando significativamente la sfidante Elena Ugolini del centrodestra. In Umbria, Stefania Proietti risulta in vantaggio sull’attuale governatrice Donatella Tesei.

De Pascale ha espresso gratitudine verso gli emiliano-romagnoli e sottolineato l’importanza del messaggio forte inviato dagli elettori. Ha evidenziato i valori della regione, l’orgoglio per i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni e la fiducia in una politica che propone soluzioni, sottolineando la necessità di fine alle speculazioni politiche dopo le alluvioni. Ha invitato Giorgia Meloni a collaborare per affrontare le sfide che ha vissuto la regione.

La segretaria del PD, Elly Schlein, ha commentato la vittoria di De Pascale come un segno di onestà e di un buon governo, promettendo che il partito lavorerà per mantenere la fiducia degli elettori. Elena Ugolini ha ammesso la sconfitta e ha invitato De Pascale alla collaborazione per il bene della regione.

In Umbria, Stefania Proietti ha festeggiato la sua vittoria, dichiarando che ora la regione è tornata in mano agli umbri. Ha promesso un’amministrazione partecipativa e ha accolto i complimenti ricevuti, inclusi quelli della presidente uscente Tesei. Quest’ultima ha riconosciuto la sconfitta, sottolineando che il centrodestra continuerà a lavorare per il bene della regione, pur ammettendo la delusione per i risultati nonostante gli sforzi compiuti.

L’affluenza ai seggi è stata in calo in entrambe le regioni. In Umbria, la percentuale degli elettori è scesa al 52,30% rispetto al 64,69% delle precedenti elezioni. In Emilia Romagna, l’affluenza è stata del 46,42%, in netto calo rispetto al 67,67% precedente. Questi dati evidenziano un ripiegamento della partecipazione al voto nel contesto politico attuale.