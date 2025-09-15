21.9 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Politica

Elezioni regionali e scuole chiuse: cosa sapere a settembre

Da StraNotizie
Elezioni regionali e scuole chiuse: cosa sapere a settembre

L’anno scolastico 2025/26 è già cominciato in alcune Regioni, mentre in altre le lezioni devono ancora iniziare. Tuttavia, già nei primi giorni si prevedono interruzioni delle attività scolastiche, con scuole chiuse o che non garantiranno il normale svolgimento delle lezioni.

Attualmente non ci sono festività in calendario nella prima parte dell’anno, poiché il 1° novembre cade di sabato, ma ci saranno scioperi e elezioni regionali che comporteranno delle sospensioni.

Il primo sciopero previsto è quello del 17 settembre, indetto da USB per tutti i settori pubblici, compresa la scuola. La mobilitazione durerà un’ora, il che significa che studenti e docenti assenti nell’ultima ora di lezione, e il personale Ata riguarderà l’ultima ora del servizio. Questo sciopero fa parte della campagna “Un’ora per Gaza verso lo sciopero generale”, denunciando le politiche di guerra e i tagli ai servizi pubblici. Inoltre, i sindacati hanno già anticipato possibili nuove mobilitazioni a ottobre, con impatti sul calendario scolastico.

Oltre agli scioperi, le scuole resteranno chiuse per le elezioni regionali. Le lezioni saranno sospese nelle sedi di seggio per facilitare il voto e lo scrutinio. I calendari delle chiusure già confermate sono: in Valle d’Aosta il voto sarà il 28 settembre, nelle Marche il 28 e 29 settembre, in Calabria il 5 e 6 ottobre, e in Toscana il 12 e 13 ottobre. Le interruzioni interesseranno solo le scuole sedi di seggio.

Nei mesi di settembre e ottobre non sono previsti ponti o festività, eccezion fatta per il giorno di festa dell’1 novembre, che cadrà di sabato. Tuttavia, possibili interruzioni potrebbero derivare da allerta meteo.

Articolo precedente
Mostra Olimpica a Cremona: Sport e Cultura verso il 2026
Articolo successivo
Incidente sul lavoro a Vigonovo: due operai feriti gravemente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.