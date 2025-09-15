Elezioni regionali e scuole chiuse: cosa sapere a settembre

L’anno scolastico 2025/26 è già cominciato in alcune Regioni, mentre in altre le lezioni devono ancora iniziare. Tuttavia, già nei primi giorni si prevedono interruzioni delle attività scolastiche, con scuole chiuse o che non garantiranno il normale svolgimento delle lezioni.

Attualmente non ci sono festività in calendario nella prima parte dell’anno, poiché il 1° novembre cade di sabato, ma ci saranno scioperi e elezioni regionali che comporteranno delle sospensioni.

Il primo sciopero previsto è quello del 17 settembre, indetto da USB per tutti i settori pubblici, compresa la scuola. La mobilitazione durerà un’ora, il che significa che studenti e docenti assenti nell’ultima ora di lezione, e il personale Ata riguarderà l’ultima ora del servizio. Questo sciopero fa parte della campagna “Un’ora per Gaza verso lo sciopero generale”, denunciando le politiche di guerra e i tagli ai servizi pubblici. Inoltre, i sindacati hanno già anticipato possibili nuove mobilitazioni a ottobre, con impatti sul calendario scolastico.

Oltre agli scioperi, le scuole resteranno chiuse per le elezioni regionali. Le lezioni saranno sospese nelle sedi di seggio per facilitare il voto e lo scrutinio. I calendari delle chiusure già confermate sono: in Valle d’Aosta il voto sarà il 28 settembre, nelle Marche il 28 e 29 settembre, in Calabria il 5 e 6 ottobre, e in Toscana il 12 e 13 ottobre. Le interruzioni interesseranno solo le scuole sedi di seggio.

Nei mesi di settembre e ottobre non sono previsti ponti o festività, eccezion fatta per il giorno di festa dell’1 novembre, che cadrà di sabato. Tuttavia, possibili interruzioni potrebbero derivare da allerta meteo.