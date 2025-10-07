Elezioni regionali Calabria: vittoria di Roberto Occhiuto

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Calabria sono stati comunicati. Roberto Occhiuto ha vinto con il 57,26% dei voti, sostenuto da Forza Italia, Occhiuto Presidente, Fratelli d’Italia, Lega per Salvini Calabria, Noi Moderati, Democrazia Cristiana Unione di Centro, Forza Azzurri e Sud Chiama Nord – Per Le Autonomie – Partito Animalista. Pasquale Tridico si è classificato secondo, ottenendo il 41,73% dei voti, supportato da Partito Democratico, Tridico Presidente, Movimento 5 Stelle 2050, Democratici Progressisti, Casa Riformista – Per La Calabria – Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. Al terzo posto si trova Francesco Toscano, con l’1,01% dei voti e il sostegno di Democrazia Sovrana Popolare.

Il tasso di affluenza alle elezioni in Calabria è stato del 43,14%, in leggera diminuzione rispetto al 44,36% delle elezioni precedenti.