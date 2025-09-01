Elezioni Regionali Calabria: Consultazione per le Liste M5S

Il Movimento 5 Stelle ha programmato una consultazione online per la votazione delle liste di candidati in vista delle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria, che si svolgeranno il 5 e 6 ottobre. In questa occasione, il partito sosterrà Pasquale Tridico come candidato presidente.

Fino al giorno della consultazione, gli iscritti al Movimento, che devono avere almeno sei mesi di iscrizione valida, possono proporre la propria autocandidatura. La coordinatrice regionale, in collaborazione con i coordinatori provinciali e i portavoce eletti, ha già avviato un confronto per raccogliere le autocandidature e adattarle alle necessità di rappresentanza di genere e territoriali richieste dalla legge e dal Codice etico del Movimento.

La consultazione si terrà lunedì 1 settembre dalle 10.00 alle 22.00, e gli iscritti sono invitati a votare per le proposte di liste circoscrizionali. Se la proposta non verrà approvata, si procederà a una votazione individuale delle autocandidature, con la composizione delle liste che terrà conto delle preferenze ricevute e degli obblighi di rappresentanza di genere.

È importante notare che non possono votare gli iscritti con meno di sei mesi di iscrizione, quelli in sospensione o esclusi dal Movimento. Qualora si presentassero imprevisti relati alla scadenza per la presentazione delle liste, il presidente Giuseppe Conte si impegna a garantire un regolare deposito.

Il preavviso di convocazione per questa consultazione è stato ridotto a 24 ore, e il voto si svolgerà tramite la piattaforma online SkyVote. Gli iscritti abilitati riceveranno un’email con il link per accedere all’area di voto, disponibile anche tramite il portale del Movimento. Per assistenza, sarà disponibile un modulo dedicato durante i giorni di votazione.