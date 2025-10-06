Elezioni Regionali Calabria: bassa affluenza alle urne

Alle 15 si chiudono i seggi per le elezioni regionali in Calabria, dove inizierà a breve lo spoglio per determinare il nuovo presidente tra il governatore in carica, Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra.

L’affluenza alle urne, registrata alle 23, è stata del 29,08%, mostrando un leggero calo rispetto al 30,87% della precedente tornata elettorale. La provincia di Reggio Calabria ha registrato la percentuale più alta, con il 32,24% degli elettori che si sono recati ai seggi. Al contrario, altre province, come Catanzaro, hanno visto un abbassamento dell’affluenza rispetto alle precedenti elezioni, con il 31,92%.

Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha sollevato preoccupazioni riguardo ai dati sull’astensione, sottolineando che dovrebbero essere considerati i 420.000 elettori residenti all’estero e oltre 400.000 calabresi che vivono in altre città. Secondo lui, la percentuale reale di elettori attivi supererebbe il 70%.

Inoltre, nonostante le promesse elettorali dei candidati, l’affluenza al voto è stata bassa, con solo un elettore su tre che si è presentato alle urne. Tra i votanti, spicca il caso di Vincenzo Cretella, 104 anni, che ha comunque partecipato al voto, diventando un esempio di impegno civico.

Le operazioni di spoglio delle schede inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle urne. In totale, gli aventi diritto al voto in Calabria sono circa 1,9 milioni.