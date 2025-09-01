Elezioni regionali a Siena: tutte le modalità di voto a domicilio

In preparazione delle prossime elezioni regionali, il Comune di Siena ha reso note le modalità per il voto a domicilio, dedicato agli elettori con disabilità che impedisce loro di spostarsi. Le elezioni si svolgeranno in un weekend specifico, con un possibile ballottaggio successivo.

Per poter votare da casa, gli elettori devono inviare una dichiarazione al Sindaco, dal quarantesimo al ventesimo giorno prima del voto. Questo significa che le richieste possono essere presentate tra il 2 e il 22 settembre. Nella dichiarazione, occorre specificare l’indirizzo di residenza, allegando una copia della tessera elettorale e un certificato medico fornito dall’Asl.

Inoltre, gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono esprimere interesse per la nomina in occasione delle elezioni. Le operazioni di voto si svolgeranno nel pomeriggio dell’11 ottobre e dalle 7 alle 23 del 12 ottobre, proseguendo fino al completamento dello scrutinio il giorno successivo. La Commissione elettorale comunale provvederà alla nomina degli scrutatori. Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità via email, specificando nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e un contatto telefonico. La scadenza per esprimere la disponibilità è il 5 settembre. Per ulteriori informazioni, l’ufficio Elettorale comunale è disponibile ai numeri indicati.