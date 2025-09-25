Elezioni regionali a Reggio Calabria: variazioni seggi 2023

In occasione delle prossime elezioni regionali, il Comune di Reggio Calabria ha annunciato modifiche temporanee alle sedi delle sezioni elettorali. A causa di un’ordinanza sindacale che dichiara inagibile il plesso Pythagoras, diverse sedi di seggio sono state rese non idonee. L’ordinanza ha coinvolto anche i plessi Galluppi e Vitrioli, che dovranno essere chiusi per criticità statiche.

In seguito a verifiche condotte dalla manutenzione e dalla direzione dei Carabinieri, è stata considerata non adatta anche la sede dell’ex Scuola primaria di San Giovanni di Sambatello. Queste problematiche hanno spinto l’Amministrazione a spostare temporaneamente gli elettori in altre sedi ritenute idonee, come indicato nel verbale della Commissione elettorale circondariale.

Le modifiche alle sezioni elettorali sono le seguenti:

– Le sezioni 100, 101, 126 e 137 si spostano dal plesso Pythagoras alla scuola primaria di Sant’Elia di Ravagnese.

– Le sezioni 59 e 134 saranno trasferite dalla Scuola primaria di Cannavò alla Scuola secondaria e d’infanzia di Cannavò.

– Le sezioni 39, 44, 45, 47, 48, 121 e 152, precedentemente nella ex scuola Galluppi, si trasferiranno presso la scuola Scopelliti, già sede delle sezioni 14, 46 e 157.

– Le sezioni 139 e 193, che si trovavano nella ex scuola Vitrioli, verranno spostate alla scuola primaria Pascoli, che era già sede delle sezioni 15, 17, 140, 150 e 181.

– Infine, la sezione 90, precedentemente ubicata nella scuola primaria S. Giovanni di Sambatello, sarà trasferita alla scuola primaria e d’infanzia di Sambatello, già sede della sezione 88.