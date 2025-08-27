Elezioni Regionali a Impruneta: come diventare scrutatori

In vista delle prossime Elezioni Regionali, il Comune di Impruneta annuncia che darà priorità alla nomina degli scrutatori di seggio ai cittadini disoccupati e agli studenti non lavoratori già iscritti all’albo. Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del sito ufficiale del Comune.

Per accedere al servizio, sono disponibili le seguenti modalità di autenticazione: SPID, CNS e CIE. Il percorso da seguire è: sezione “Servizi Demografici” → “Iscriversi all’albo degli scrutatori” → “Autocertificazione titoli di preferenza scrutatori” → “Accedi al servizio”.

In caso di necessità, è possibile ricevere assistenza presso i punti di facilitazione digitale attivati nella Biblioteca di Impruneta e nell’Ufficio URP di Tavarnuzze, previo appuntamento da richiedere via email o telefono.

Gli orari di apertura degli sportelli di facilitazione digitale sono i seguenti: a Impruneta, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30, e martedì dalle 14:45 alle 18:00; a Tavarnuzze, martedì dalle 9:00 alle 12:30 e giovedì dalle 14:45 alle 18:00.

La Commissione elettorale comunale si occuperà della nomina degli scrutatori, il cui esito sarà comunicato tramite un avviso pubblico sul sito del Comune e un manifesto affisso all’albo pretorio. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare l’Ufficio Elettorale di Impruneta ai numeri indicati.