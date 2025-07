Elezioni regionali 2025: sfide e strategie nel centrodestra

Il centrodestra italiano si appresta ad affrontare le elezioni regionali che si terranno in autunno in sei regioni, tra cui Veneto e Campania. In questa preparazione, si sta adottando un approccio simile a quello del leader Silvio Berlusconi, basato su analisi preventivi attraverso sondaggi per valutare il potenziale elettorale dei candidati.

In Veneto, i leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati si sono riuniti per discutere le candidature, decidendo di non optare per una “lista Zaia”, nonostante le aspettative del governatore uscente. La Lega è favorevole a un proprio candidato, mentre Fratelli d’Italia preferisce un profilo civico. I nomi in lizza includono Matteo Zoppas, Raffaele Speranzon, Luca De Carlo, Alberto Stefani e Mario Conte. I sondaggi interni aiuteranno a selezionare il candidato finale, con un vertice previsto per la prossima settimana.

Nel 2020, Luca Zaia aveva ottenuto il 76,8% dei voti, confermando la Regione come una roccaforte leghista. Il centrodestra ora punta a sostenere un candidato di peso in grado di attrarre anche l’elettorato moderato.

In Campania, il metodo Berlusconi sarà utilizzato anche per sondare la forza dei candidati di M5S e del centrodestra. Tra i favoriti c’è Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, che ha espresso la sua disponibilità a candidarsi, ma la Lega propone Giosy Romano, un ex membro di Forza Italia. Tuttavia, Fratelli d’Italia non lo considera idoneo al ruolo di candidato.

Dall’altra parte, il centrosinistra sembra orientato verso Roberto Fico del M5S; le trattative tra Pd e M5S stanno proseguendo. Le elezioni in Veneto e Campania sono programmate per la fine di novembre 2025, mentre altre regioni come Toscana e Marche hanno già date fissate. Seguiranno nuove valutazioni e sondaggi prima di un confronto finale tra i leader della coalizione entro fine luglio.