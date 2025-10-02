Elezioni Puglia: apertura candidature per scrutatori e seggi

In preparazione per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale della Puglia, il Comune di Palo del Colle ha avviato la raccolta delle candidature per il ruolo di scrutatore e presidente di seggio elettorale. Le elezioni si svolgeranno nei giorni 23 e 24 novembre.

Tutti i cittadini interessati, siano essi già iscritti o meno all’albo degli scrutatori, sono invitati a compilare il modulo di disponibilità. Le domande, corredate da un documento d’identità, devono essere presentate entro le ore 12:00 del 30 ottobre, utilizzando le modalità indicate.

La Commissione Elettorale Comunale, nei giorni precedenti al voto, procederà alla nomina e al sorteggio degli scrutatori in una pubblica adunanza, il cui avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

Inoltre, è possibile presentare domande di iscrizione agli albi elettorali, valide per gli aggiornamenti annuali. Le modalità di consegna rimangono le stesse: è possibile inviare una comunicazione tramite PEC all’indirizzo [email protected] o consegnare la documentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri telefonici indicati o inviare un’email all’indirizzo [email protected].