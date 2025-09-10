Elezioni provinciali in Sardegna: sfida nel Medio Campidano

Lunedì si svolgeranno le elezioni provinciali in Sardegna, coinvolgendo i sindaci e i consiglieri comunali delle 8 province recentemente istituite dalla Regione. Sebbene non ci sia un voto diretto dei cittadini, i rappresentanti locali sono chiamati a rinnovare gli organi dell’ente. Nel Medio Campidano, ci sono due candidati e tre liste a supporto.

I candidati alla presidenza sono Giuseppe De Fanti, sindaco di Guspini, sostenuto dal Partito Democratico e dalla lista “Provincia in Comune”, con dieci candidati; e Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona, supportato dalle liste “Medio Campidano protagonista” e “Sardegna 20Venti”. Quest’ultima, ricorda un politico di riferimento del centrodestra, Alberto Urpi.

L’idea di una lista unica per rappresentare l’unità del Medio Campidano è stata accantonata, creando piuttosto una competizione tra due schieramenti distinti. Dopo l’elezione, non ci sarà una netta distinzione tra maggioranza e opposizione, poiché l’ente lavorerà come organismo unitario, puntando a rappresentare sia i piccoli centri sia i comuni più grandi.

I cittadini resteranno spettatori di questa nuova distribuzione di poteri, in quanto si tratta di elezioni di secondo livello, in cui solo gli amministratori locali possono votare. Le province, tra cui Medio Campidano, si occuperanno di coordinamento e supporto ai comuni, coprendo competenze che riguardano pianificazione urbanistica, gestione dei trasporti, programmazione della rete scolastica e promozione delle pari opportunità.

La competizione nel Medio Campidano è quindi aperta, con l’obiettivo comune di ripristinare una rappresentanza politica e rispondere alle esigenze di servizi e sviluppo locale, dopo anni di commissariamento.