Elezioni Provinciali a Oristano: Affluenza al 36,5%

Le elezioni provinciali per la scelta del nuovo presidente della Provincia di Oristano sono in corso. Fino alle 14, l’affluenza è stata del 36,5%, con 369 votanti sui circa mille aventi diritto. Queste elezioni sono di secondo livello e coinvolgono solo sindaci e consiglieri comunali dei 87 Comuni della provincia, i quali votano tramite schede ponderate a seconda della loro fascia demografica.

La partecipazione al voto si è distribuita nel seguente modo:

– Per la scheda azzurra, relativa ai Comuni con meno di 1000 abitanti, si sono registrati 168 votanti su 528.

– Per la scheda arancione, per Comuni tra 1000 e 3500 abitanti, i votanti sono stati 134 su 364.

– Nella scheda grigia, che coinvolge Santa Giusta, Ghilarza, Mogoro, Arborea e Marrubiu, ci sono stati 28 votanti su 65.

– Nella scheda rossa, per i Comuni di Cabras, Terralba e Bosa, hanno votato 30 su 51.

– Infine, per la scheda viola, relativa al Comune di Oristano, ci sono stati 17 votanti su 25.

I seggi resteranno aperti fino alle 20 di questa sera, chiudendo così le votazioni. A seguire, inizierà lo scrutinio, che stabilirà il nuovo presidente della Provincia e i 10 membri del consiglio.