Elezioni provinciali 2024, risultati e presidenti eletti

Il 29 settembre 2024 si sono tenute le elezioni per 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali in Italia, coinvolgendo oltre 17 milioni e 840 mila elettori. Durante questa giornata elettorale, sono stati eletti 486 consiglieri provinciali. Il centrosinistra ha avuto una buona affermazione, eleggendo cinque presidenti: Mariani a Cremona, Fadda a Parma, Pierucci a Lucca, Carletti a Siena e Mancini a Matera. D’altra parte, il centrodestra ha vinto in due province, con Benzi ad Alessandria e Garuti a Ferrara. Queste elezioni evidenziano le diverse dinamiche politiche a livello locale e la continua competizione tra le due principali coalizioni italiane.