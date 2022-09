Elezioni politiche, nessuna quarantena post voto: Signorini fa retromarcia

Cinque giorni di quarantena in albergo e tampone Covid negativo prima di poter entrare in gioco nella Casa del Grande Fratello Vip. Sono queste le regole che gli autori del reality hanno imposto ai nuovi vipponi.

Per questo motivo quando Alfonso Signorini, fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, ha annunciato che questa sarebbe stata anche la procedura per i vipponi che sarebbero andati al seggio il prossimo 25 settembre nessuno ha storto il naso. “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”.

Quarantena abolita, c’era rischio di una casa semi-vuota

A quanto pare però dopo un rapido sondaggio fra i vipponi il team degli autori si è accorto che – qualora avessero optato per questa procedura – avrebbero rischiato di fare una puntata con un terzo del cast ed avere per quasi una settimana la Casa mezza vuota. Così la decisione di fare retromarcia. Come anticipato da Davide Maggio, infatti, i vipponi che decideranno di andare a votare il prossimo 25 settembre potranno rientrare in Casa il giorno stesso.

“Ebbene, consapevoli del rischio di lasciare una casa (semi)vuota, Grande Fratello – stando a quanto ci risulta [riporta DavideMaggio.it, ndr] – ha deciso last minute di abolire la quarantena per chi va a votare. Il concorrente, dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell’abitazione di Cinecittà. Con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti in casa”.

Ovviamente questo significherebbe massima allerta anti-Covid che potrebbe significare: trasporto privato in macchina casa-seggio, mascherina, guanti e guardia del corpo che garantisce la distanza interpersonale fra il vip ed eventuali persone presenti in fila. Non da escludere neanche una sanificazione agli abiti poco prima di rientrare in Casa e l’igienizzazione delle mani. Insomma: il vippone in questione dovrà stare il più attento possibile da eventuali contagi.