Elezioni municipali in Georgia: sfide e opposizione assente

Il 4 ottobre si svolgeranno in Georgia le elezioni amministrative nei 64 comuni del paese. Solo 17 partiti si sono registrati, un numero inferiore rispetto ai 43 del 2021, e il governo non ha previsto monitoraggio internazionale per il voto.

In queste elezioni, verranno scelti i sindaci e i consigli municipali con un sistema misto che prevede il voto diretto per i sindaci e il sistema proporzionale per i consigli. Tra i partiti partecipanti ci sono Sogno Georgiano, il partito di governo, e altre formazioni come Per la Georgia, Girchi e due partiti ultraconservatori. Sogno Georgiano ha lanciato una campagna elettorale focalizzata sul messaggio “vota noi, non la guerra”. Saranno candidati 25 uomini per l’Assemblea di Tbilisi, con Kaka Kaladze in corsa per la carica di sindaco.

La Commissione Elettorale Centrale ha ridefinito i numeri di scheda per alcuni partiti storici, assegnando numeri simbolici a formazioni meno conosciute, il che potrebbe confondere gli elettori.

Tuttavia, otto principali partiti di opposizione hanno deciso di boicottare le elezioni, ritenendo che partecipare significherebbe legittimare un governo accusato di illegittimità e frodi elettorali. Hanno chiesto elezioni parlamentari anticipate e la liberazione di leader dell’opposizione attualmente detenuti.

La controversia si amplifica con la mancata invitazione dell’OSCE per il monitoraggio delle elezioni, una decisione difesa dal governo che la considera non necessaria. L’assenza di controllo indipendente ha sollevato preoccupazioni tra l’opposizione e le ambasciate occidentali. L’ISFED, principale osservatore elettorale in Georgia, ha annunciato che non parteciperà al monitoraggio, citando mancanza di condizioni adeguate per garantire un voto libero.