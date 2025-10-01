23.4 C
Elezioni Marche: Acquaroli riconfermato presidente regionale

Le recenti elezioni regionali nelle Marche hanno portato a un risultato definitivo, con Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 52,48% dei voti. Il suo avversario, Matteo Ricci del centrosinistra, si è fermato al 44,41%. Questa vittoria rappresenta una conferma per Acquaroli, che cinque anni fa aveva già conquistato la Regione.

La sconfitta del Partito Democratico ha generato discussioni interne sul futuro del partito. Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, ha sottolineato che il risultato è influenzato da dinamiche più ampie, anziché solo locali. Ha affermato che “la partita si giocava più a Roma che nelle Marche” e ha evidenziato come il centrodestra abbia impiegato risorse senza precedenti. Ucchielli ha anche proposto che le opposizioni si uniscano, avvertendo che “uniti si può vincere, divisi si perde”.

Daniele Vimini, candidato PD al consiglio regionale, ha espresso la necessità di un contatto costante con cittadini e imprese, pur riconoscendo che il suo consenso non ha fruttato seggi. Ha dichiarato che il risultato, sebbene significativo, mette in evidenza che bisogna lavorare per costruire una solida alternativa. Vimini ha aggiunto che chi governa deve migliorare e chi fa opposizione deve farlo in modo efficace, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano per il bene comune.

