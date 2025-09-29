21.6 C
Elezioni Marche, Acquaroli riconfermato: il centrodestra vince

Elezioni Marche, Acquaroli riconfermato: il centrodestra vince

Nelle Marche, i cittadini sono stati chiamati al voto per eleggere il nuovo governatore. Francesco Acquaroli, sostenuto da Fratelli d’Italia, ha ottenuto un secondo mandato, mentre il suo principale sfidante, Matteo Ricci del centrosinistra, ha riconosciuto la sconfitta affermando che “i marchigiani hanno scelto la continuità”. La premier Giorgia Meloni ha subito complimentato Acquaroli, affermando che il suo lavoro è stato premiato.

L’affluenza finale al voto è stata del 50,01%, circa dieci punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. Le province con la maggior partecipazione sono state Pesaro Urbino e Fermo, mentre Ascoli Piceno e Macerata hanno registrato un’affluenza sotto il 50%.

Con oltre un terzo delle sezioni scrutinate, Acquaroli ha ottenuto il 51,87% dei voti, contro il 44,93% di Ricci. Fratelli d’Italia è risultato primo tra i partiti, seguito dal Partito Democratico.

Matteo Ricci ha dichiarato che i leader del centrosinistra hanno dato il massimo, ringraziando tutti i militanti. Altri esponenti del centrosinistra, come Igor Taruffi, hanno sottolineato l’importanza dell’alleanza nella prossima competizione per le elezioni politiche.

Fratelli d’Italia ha comunicato che gli avversari hanno fallito nel loro intento di colpire il governo Meloni e ha celebrato il successo come una vittoria del buon governo. Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha elogiato il risultato ottenuto, mentre Acquaroli ha ringraziato il governo per il supporto ricevuto durante la campagna elettorale.

