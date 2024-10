Elezioni Liguria, Schlein promuove il Pd: il messaggio a Conte

Il Partito Democratico (Pd) ha ottenuto il 28,5% dei voti alle recenti elezioni regionali in Liguria, un risultato che, secondo il segretario Elly Schlein, non è sufficiente ma riflette le difficoltà altrui. Marco Bucci, candidato del centrodestra, ha vinto superando Andrea Orlando del campo largo. Schlein sottolinea che il Pd ha fatto la sua parte e celebra la vittoria a Genova, che offre speranza per il futuro della città.

Schlein rivolge le sue congratulazioni a Bucci per la sua vittoria e ringrazia Orlando per la campagna elettorale condotta. La differenza di voti indica che il Pd ha perso di poco. Il partito si posiziona come primo in Liguria, raddoppiando il secondo, Fratelli d’Italia (Fdi), e mostrando una crescita di oltre 2 punti rispetto alle elezioni europee e di 9 rispetto alle regionali del 2000, nonostante una affluenza inferiore di 7 punti. Schlein evidenzia che il calo nell’affluenza è un problema particolarmente grave per la sinistra.

Sebbene non venga citato esplicitamente, è evidente il flop del Movimento 5 Stelle (M5S) guidato da Giuseppe Conte, e Schlein osserva che la scelta di escludere Matteo Renzi dall’alleanza non ha portato risultati positivi. Spera che il risultato delle elezioni spinga tutte le forze alternative alla destra a riflettere, rimanendo concentrati sulla necessità di battere l’attuale governo di destra.

La disamina di Schlein mette in luce la strategia del Pd di non impegnarsi in polemiche con le altre opposizioni, focalizzandosi invece sul confronto con la destra. Il messaggio complessivo è quello di perseveranza e ricerca di unire le forze per affrontare la sfida politica attuale, imparando dagli errori e cercando di attrarre elettori nelle prossime tornate elettorali. Schlein si mostra realista riguardo alle difficoltà, ma porta anche una nota di ottimismo per il progresso del Pd e per i risultati ottenuti, nonostante il contesto sfavorevole.