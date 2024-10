Elezioni Liguria, Meloni sul palco per Bucci: cosa ha dichiarato

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso ottimismo riguardo ai risultati delle elezioni regionali in Liguria, programmate per il 27 e 28 ottobre, durante il comizio di chiusura del centrodestra. Meloni ha sottolineato come la sinistra avesse anticipato una vittoria certa, prima di dover affrontare la realtà. Ha lodato l’operato di Marco Bucci, candidato governatore e sindaco di Genova, per il suo impegno verso la città e la regione, definendolo un “esempio straordinario”. Ha poi denunciato l’uso della salute di Bucci come strumento di attacco politico, invitando i critici a riflettere sull’onore e il coraggio.

L’evento ha visto una grande affluenza di sostenitori, con bandiere di Fratelli d’Italia e applausi per Meloni, che ha sottolineato i successi del centrodestra in Liguria e espresso gratitudine a Bucci per la sua dedizione. Bucci ha, a sua volta, affermato di aver messo “la faccia” nel suo impegno per la Liguria, richiedendo supporto alla folla e promettendo di continuare a lavorare a contatto con i cittadini. Si è mostrato fiero del suo ruolo di sindaco, sottolineando l’importanza del servizio ai cittadini rispetto al potere di comando. Ha anche annunciato il suo impegno di lavorare, anche in caso di elezione, sul campo, come “sindaco della Liguria”.

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha evidenziato la necessità di difendere ogni voto, esortando alla vigilanza durante lo spoglio delle schede, sottolineando l’importanza di una vittoria chiara per il centrodestra. Ha paragonato Bucci a chi ha costruito il Ponte Morandi, segnalando la distinzione tra chi costruisce e chi distrugge.

Matteo Salvini, leader della Lega, ha condannato chi ha usato la salute di Bucci per attacchi politici, e ha messo in risalto i successi della Liguria in termini di creazione di posti di lavoro, sottolineando l’importanza di mantenere l’autonomia della regione da esperimenti politicamente motivati. In conclusione, i leader del centrodestra hanno espresso fiducia in una vittoria elettorale e un impegno a governare nell’interesse dei cittadini liguri.