Elezioni Liguria, flop M5S: cosa ha dichiarato Conte

Giuseppe Conte esprime delusione per il risultato del M5S alle elezioni regionali in Liguria, dove Marco Bucci, candidato del centrodestra, è stato eletto nuovo governatore. Nella sua nota, Conte augura buon lavoro a Bucci, sperando che i liguri possano beneficiare di un governo capace di affrontare le sfide della regione. Riconosce il risultato come “deludente” e al di sotto delle aspettative, sottolineando la necessità di rifondare il Movimento partendo dal radicamento sui territori, un’attività già avviata ma ancora insufficiente.

Conte fa riferimento a una consapevolezza di questa carenza, emersa dopo il voto per le europee di giugno, e spiega che il M5S ha avviato un processo di partecipazione e confronto, individuando nell’assemblea costituente un momento cruciale per la ripartenza. Riconosce le difficoltà attuali, sottolineando che il rilancio del Movimento deve affrontare anche momenti di crisi come quello attuale.

Riguardo al centrosinistra, Conte commenta il dibattito sul “campo largo” e mette in guardia contro le strategie politiche basate su alleanze fantasiose con figure come Renzi, avvertendo che questo porterebbe a una ulteriore perdita di voti. La sua posizione è chiara: è fondamentale non compromettere la credibilità del M5S a vantaggio di interessi di pochi gruppi di potere.

Sottolinea che la credibilità del Movimento è sempre stata quella di rimanere ancorato ai propri principi, evitando di cedere a logiche clientelari. Infine, esprime rammarico per la sconfitta di Andrea Orlando, definendo encomiabile il suo impegno, e afferma che lui e la coalizione possono uscire a testa alta da queste elezioni. Conte conclude la sua nota esprimendo una sincera delusione per il risultato, ma anche una determinazione a lavorare per il futuro del Movimento.