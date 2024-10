Elezioni Liguria, come e quando si vota

Oggi, domenica 27 ottobre, si svolgono le elezioni regionali in Liguria. Le urne resteranno aperte nelle due giornate, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, per scegliere il presidente della Regione e i trenta membri dell’assemblea legislativa regionale. In totale, 1.341.799 elettori sono chiamati a votare nelle 1.785 sezioni dislocate sul territorio ligure.

La competizione elettorale si concentra principalmente su due candidati: Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, ma ci sono in tutto nove candidati in lizza. Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, è sostenuto da sette liste elettorali, due delle quali sono civiche. Le altre liste a sostegno di Bucci includono i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Dall’altra parte, Andrea Orlando, ex ministro e deputato del Partito Democratico, è altresì appoggiato da sette liste, tra cui il PD, Avs, Movimento 5 Stelle, una lista personale e altre legate a gruppi di amministratori e moderati.

Le elezioni regionali sono un momento cruciale per i cittadini liguri, poiché influenzeranno la direzione politica e le decisioni amministrative della regione nei prossimi anni. La sfida tra Bucci e Orlando promette di essere molto accesa, con entrambe le parti che cercano di mobilitare gli elettori e di fare leva sulle questioni locali e regionali. La partecipazione degli elettori sarà fondamentale per determinare il nuovo presidente della Regione Liguria e la composizione dell’assemblea legislativa.

In sintesi, le elezioni di oggi rappresentano un’importante opportunità per i cittadini liguri di esprimere le proprie opinioni e di contribuire attivamente alla vita politica della loro regione. Con una rappresentanza diversificata e un’ampia gamma di proposte da parte dei candidati, gli elettori hanno la possibilità di scegliere la direzione futura della Liguria. La competizione tra centrodestra e centrosinistra sarà osservata con interesse, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, dato il significato politico di queste elezioni.