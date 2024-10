Elezioni Liguria, chi trionfa sui social (e quali temi animano il dibattito)

In vista delle elezioni regionali in Liguria, previste per il 27 e 28 ottobre, il confronto tra i candidati Marco Bucci e Andrea Orlando è molto intenso anche sui social media. Un’analisi di Adnkronos, attraverso la piattaforma SocialData, mette in evidenza come il dibattito online influisca sulla percezione pubblica. Bucci, attuale sindaco di Genova, ha ricevuto oltre 9.000 menzioni, superando le 8.400 di Orlando. Bucci gode di un engagement quasi tre volte superiore rispetto a quello di Orlando, con un sentiment prevalentemente positivo. Al contrario, Orlando deve fronteggiare un’opinione pubblica più sfavorevole.

Le menzioni hanno raggiunto il picco in seguito a due eventi chiave: il dibattito tra Bucci e Orlando all’Expo Fontanabuona e un’intervista dell’ex senatore Nicola Morra, la quale ha acceso discussioni sullo stato della politica ligure. In totale, tra marzo e ottobre si sono registrate oltre un milione di conversazioni riguardanti le elezioni regionali, generando 81 milioni di interazioni. Questo riflette un crescente interesse dei cittadini verso la politica e tematiche quali trasporti e ambiente.

L’ex Presidente della Regione Giovanni Toti, con oltre 30.000 menzioni, deve affrontare un sentiment negativo a causa di questioni giudiziarie. Dall’analisi emerge che i temi più discussi sono politica, trasporti e ambiente. La politica raccoglie il 32,87% delle menzioni, evidenziando il forte interesse degli elettori verso le dinamiche locali. Genova emerge come la città con maggior volume di discussioni sperimentando quasi 800.000 menzioni.

I trasporti, il secondo tema più discusso con il 19,07% delle menzioni, mostrano una forte insoddisfazione da parte dei cittadini riguardo la gestione delle infrastrutture. L’ambiente, pur rappresentando il 10,89% delle conversazioni, sta guadagnando attenzione, specialmente nelle province di Imperia e Savona, dove si discute di sostenibilità e turismo di massa.

Analizzando le province, Genova domina il dibattito con 792.000 menzioni e oltre 5,4 milioni di interazioni. Savona, nonostante un numero inferiore di menzioni, ha il tasso di engagement più alto. Imperia si concentra su temi ambientali, mentre a La Spezia si parla molto di trasporti e sicurezza. I risultati evidenziano come i temi politici siano preponderanti, seguiti da trasporti, economia e sanità, mentre il tema del turismo è stato poco discusso, nonostante la rilevanza della vocazione turistica della Liguria.