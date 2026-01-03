Elezioni Lecco

La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni del 24 gennaio. Ha espresso un sentito ringraziamento agli oltre 280 amministratori che hanno sottoscritto il sostegno alla sua candidatura, protocollata da Claudio Usuelli, suo predecessore alla guida di Villa Locatelli.

Il sostegno è ampio e diffuso, attraversa l’intero territorio provinciale dalla Valsassina al Lago, fino alla Brianza, e testimonia la partecipazione e l’attenzione di amministratori provenienti da contesti diversi. La raccolta firme non è stata solo un importante supporto formale, ma anche un’occasione di incontro, confronto e ascolto dei bisogni delle singole amministrazioni locali.

La presenza di Claudio Usuelli assume un valore particolarmente significativo, richiamando un metodo di lavoro fondato sulla condivisione e sull’attenzione ai territori. Il percorso di dialogo ha permesso di raccogliere istanze, proposte e criticità provenienti dai diversi ambiti territoriali, creando le basi per una collaborazione concreta e costruttiva.

La Presidente della Provincia afferma che da questo ascolto nasce la possibilità reale di migliorare i servizi offerti ai Comuni e di rafforzare il ruolo della Provincia come ente di coordinamento, supporto e accompagnamento. Continuerà ad ascoltare le realtà del territorio, poiché solo dal dialogo e dalla responsabilità condivisa può consolidarsi una Provincia sempre più vicina ai Comuni e ai cittadini.

Nei prossimi giorni, Hofmann proseguirà il cammino elettorale con una serie di incontri territoriali dedicati agli amministratori locali e alle realtà del territorio, che si terranno il 12 gennaio a Missaglia, il 14 gennaio a Bosisio Parini e il 19 gennaio a Barzio.