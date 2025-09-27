Elezioni in Valle d’Aosta: tutto quello che devi sapere

Domani, domenica, dalle 7 alle 23, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e di 65 Consigli comunali, con votazione limitata alla sola giornata di domenica. Gli aventi diritto al voto sono 103.223 per le elezioni regionali e 97.402 per quelle comunali. Gli elettori di Aosta ammontano a 28.590.

Possono votare per il Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Regione e che abbiano compiuto 18 anni entro la data delle elezioni. Per i Consigli comunali, possono votare anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Valle d’Aosta e registrati nelle liste comunali.

Sia per le elezioni regionali sia per le comunali è possibile esprimere fino a tre preferenze per candidati della lista votata, indicando nome, cognome o numero associato. Se si indicano tre preferenze, la terza deve essere di genere diverso rispetto alle prime due. Preferenze per candidati di liste differenti sono nulle, così come tutte le preferenze se ne vengono espresse più di tre.

Per il Comune di Aosta, i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi saranno proclamati Sindaco e Vicesindaca. Se nessun candidato raggiunge questo obiettivo, si procederà a un secondo turno, fissato per una data successiva.

Nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, se viene presentata e votata una sola lista, saranno eletti i candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco se la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi e il 40% degli elettori. Se tali percentuali non vengono raggiunte, l’elezione sarà considerata nulla.

Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì per le elezioni regionali e martedì per quelle comunali.