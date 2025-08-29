Elezioni in Valle d’Aosta: eventi e incontri dei partiti

Sabato 6 settembre si terrà un evento aperto al pubblico all’hotel Omama di Aosta, con la partecipazione di Carlo Calenda, senatore e segretario nazionale di Azione.

Il 30 agosto, nel Salone dell’Espace “Lin Colliard” a Chambave, ci sarà un seminario sulle priorità programmatiche di AVS – Rete Civica. Seguirà, il 1° settembre, una conferenza stampa sulla legge elettorale al bar Villettaz di Aosta, mentre il 4 settembre si svolgerà l’apertura ufficiale della campagna elettorale a Donnas.

La Lega Vallée d’Aoste organizza diversi incontri con la popolazione. Il 29 agosto, ci saranno eventi ad Ayas e Pont-Saint-Martin, il 30 agosto a La Thuile e Courmayeur, e il 31 agosto ad Aymavilles e Charvensod. Inoltre, il 1° settembre si terrà un gazebo a Châtillon e il 4 settembre a Morgex, con ulteriori incontri programmati a Gressoney-la-Trinité e Verrès. Infine, il 5 settembre si svolgerà un incontro a Cogne e, il 6 settembre, l’evento “Più sicuri, più liberi” ad Aosta alla presenza di Gianni Tonelli e Igor Iezzi.

Il Partito Democratico aprirà la campagna elettorale per le Elezioni regionali e comunali di Aosta martedì 2 settembre al ristorante “Ad Forum”, con la partecipazione di Mauro Berruto.

Union Valdôtaine avvierà la sua campagna elettorale con un comizio il 31 agosto a Pont-Saint-Martin, concludendola il 25 settembre ad Aosta.

Infine, Valle d’Aosta Aperta inizierà la sua campagna elettorale il 2 settembre all’hotel Omama di Aosta con Pippo Civati; ci sarà un ulteriore evento il 5 settembre a Verrès.