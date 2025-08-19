Elezioni in Ucraina: Zelensky chiede tregua per voto democratico

Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che le elezioni dovrebbero svolgersi in condizioni di sicurezza, sottolineando che in tempo di guerra non è possibile organizzarle. Secondo lui, sarebbe necessaria una tregua che copra terra, mare e cielo per garantire che le elezioni siano democrafiche e legali.

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha risposto in tono scherzoso alle dichiarazioni di Zelensky, dicendo: “Quindi mi stai dicendo che durante la guerra non si possono avere elezioni? Lasciami dire: tra tre anni e mezzo, se ci troviamo in guerra con qualcuno, non ci saranno più elezioni?”. Il riferimento era alle prossime elezioni presidenziali americane. Zelensky ha replicato con una risata, chiedendo se a Trump piacesse questa idea.