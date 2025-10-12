21 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Politica

Elezioni in Toscana: partecipazione al voto in calo

Da StraNotizie
Elezioni in Toscana: partecipazione al voto in calo

Il 12 e 13 ottobre, i cittadini della Toscana sono chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente della Regione e il relativo consiglio. Alle ore 12, a Livorno, ha votato il 10,08% degli aventi diritto.

A livello regionale, la percentuale di affluenza è del 9,94%, con il conteggio delle schede effettuato in 3.641 sezioni su un totale di 3.922. I prossimi aggiornamenti sulle votazioni sono attesi alle ore 19 e alle ore 23. Rispetto alle elezioni precedenti, il numero degli elettori che si sono recati alle urne è in diminuzione. Infatti, a Livorno, nel 2020, alla medesima ora, aveva votato il 14,63% degli elettori, mentre a livello regionale la percentuale era del 14,67%.

Articolo precedente
Gila in bilico: Milan e Inter pronte all’assalto in Serie A
Articolo successivo
Ispezioni a Bologna: irregolarità lavorative nei ristoranti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.