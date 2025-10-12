Elezioni in Toscana: partecipazione al voto in calo

Il 12 e 13 ottobre, i cittadini della Toscana sono chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente della Regione e il relativo consiglio. Alle ore 12, a Livorno, ha votato il 10,08% degli aventi diritto.

A livello regionale, la percentuale di affluenza è del 9,94%, con il conteggio delle schede effettuato in 3.641 sezioni su un totale di 3.922. I prossimi aggiornamenti sulle votazioni sono attesi alle ore 19 e alle ore 23. Rispetto alle elezioni precedenti, il numero degli elettori che si sono recati alle urne è in diminuzione. Infatti, a Livorno, nel 2020, alla medesima ora, aveva votato il 14,63% degli elettori, mentre a livello regionale la percentuale era del 14,67%.