Elezioni in Toscana: la sfida della Democrazia Sovrana

In Toscana è in corso la raccolta delle 9.000 firme necessarie per presentare la “Lista Democrazia Sovrana e Popolare – Hubert Ciacci Presidente” alle elezioni regionali. La Regione richiede questo numero di firme ai partiti non già presenti in Consiglio regionale per poter avanzare una candidatura. La scadenza è fissata a 29 giorni e include il periodo di Ferragosto, il che rende il compito ancora più difficile.

Nonostante le sfide, il partito di Marco Rizzo evidenzia il buon progresso finora ottenuto, segno dell’impegno dei volontari e del desiderio di cambiamento dei cittadini. Riconoscendo la difficoltà della situazione, Hubert Ciacci dichiara che raccogliere 9.000 firme rappresenta una prova di forza, ma il gruppo sta affrontando questa sfida con determinazione e organizzazione. Ogni firma non è solo un gesto formale, ma un atto di partecipazione democratica, espressione di chi aspira a un futuro migliore per la Toscana, caratterizzato da sovranità e giustizia.

Per facilitare la raccolta, i punti dove firmare sono aumentati, con gazebo e banchetti distribuiti in diverse città, da Firenze a Livorno, passando per Arezzo e Siena. Il partito sarà presente nei mercati e negli eventi locali e in tutti gli uffici comunali nelle ore di apertura. I cittadini possono anche contattare un numero WhatsApp per ulteriori informazioni. C’è tempo fino al 7 settembre per firmare, dopodiché i moduli saranno verificati e consegnati alla Corte d’Appello di Firenze per la validazione finale.