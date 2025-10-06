Elezioni in Toscana: il futuro del servizio idrico pubblico

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Toscana, il dibattito sulla ripubblicizzazione del servizio idrico torna prepotentemente al centro dell’attenzione. Questo tema, che riemerge a ogni tornata elettorale, quest’anno è particolarmente sentito dai comitati e dalle associazioni che chiedono l’attuazione del referendum del 2011.

Uno dei motivi principali di attenzione è la nascita della multiutility nella Toscana centrale, che gestirà acqua, rifiuti ed energia. L’intenzione di questa nuova entità è di allargare la propria gestione a livello regionale. I comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia, inizialmente favorevoli alla quotazione in borsa, stanno ora esplorando alternative che garantiscano un controllo sull’approvvigionamento di beni e servizi pubblici.

Le tre principali coalizioni politiche presenti nelle elezioni includono elementi favorevoli alla gestione pubblica dell’acqua. Nel centro-sinistra, il Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno stipulato un patto che prevede forme di gestione “in house.” Anche il Partito Democratico, pur esprimendo una certa apertura su questo tema, ha storicamente adottato orientamenti diversi.

Nel centro-destra, la Lega ha richiesto una ridefinizione dei sub-ambiti attraverso la creazione di società pubbliche, proposta respinta ma che evidenzia un’apertura contro interessi privati. Fratelli d’Italia ha incoraggiato le scelte “in house,” nonostante una evidente preferenza per la multiutility.

Anche Toscana Rossa, con Rifondazione, Potere al Popolo e Possibile, sostiene fermamente una gestione pubblica del servizio idrico, vedendo nell’affidamento “in house” l’unica soluzione.

In sintesi, tutti i partiti toscani si stanno dichiarando a favore di una gestione pubblica dell’acqua, sebbene le decisioni recenti e il supporto alla multiutility suggeriscano una direzione opposta, complicando ulteriormente il panorama della gestione dell’acqua in regione.