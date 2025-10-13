Elezioni in Toscana: i candidati pronti al confronto finale

19.7 C
Da StraNotizie
Urne aperte fino alle 15 per il secondo giorno di votazioni, volto a eleggere il presidente della Regione Toscana e i 40 consiglieri. I candidati sono Antonella Bundu della lista Toscana Rossa, Eugenio Giani del centrosinistra e Alessandro Tomasi del centrodestra. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Se nessun candidato ottiene almeno il 40% dei voti, si procederà al ballottaggio tra due settimane.

L’affluenza alle urne è stata del 35,7%, un calo di circa il 10% rispetto alle elezioni precedenti. I seggi coinvolti sono 3.922. Gli osservatori evidenziano che, qualora si verificasse un ballottaggio, si tratterebbe di una particolare situazione, poiché non è prevista dalla normativa elettorale di altre regioni.

I candidati si stanno confrontando su temi cruciali, tra cui la sicurezza, il lavoro e le politiche sociali. Giani ha richiamato l’importanza di politiche attive per il lavoro e misure a favore della natalità, mentre Tomasi ha criticato la mancanza di politiche adeguate e l’emigrazione di giovani dalla Toscana.

Infine, entrambi i candidati si apprestano a comunicare i loro appelli al voto, sottolineando il valore della partecipazione democratica.

