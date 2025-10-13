17.3 C
Elezioni in Toscana: i candidati alla presidenza regionale

Elezioni in Toscana: i candidati alla presidenza regionale

Sono tre i candidati alla presidenza della Regione. Eugenio Giani, attuale governatore e sostenuto dal centrosinistra, è espressione del Partito Democratico e del “campo largo”, che comprende anche Avs, Movimento 5 Stelle e la lista civica “Casa Riformista”, la quale include rappresentanti di Italia Viva, +Europa, Repubblicani e Psi, oltre a diversi candidati civici.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, rappresenta il centrodestra, ottenendo supporto anche da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e dalla lista civica “È ora”.

Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, punta a riportare la sinistra radicale nel consiglio regionale dopo cinque anni di assenza. La sua lista include Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile. Per ottenere rappresentanza, Bundu e il suo gruppo devono superare la soglia di sbarramento fissata al 5%, mentre per le coalizioni che hanno ottenuto oltre il 10% tale soglia scende al 3%.

