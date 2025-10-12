Elezioni in Toscana: come funzionerà l’assegnazione dei seggi

I toscani sono pronti a votare per eleggere il presidente e i consiglieri regionali. Le elezioni si terranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre, con orari di voto dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo scrutinio inizierà nel pomeriggio di lunedì.

In Toscana ci sono 3922 sezioni elettorali, con oltre 23mila persone coinvolte come presidenti, segretari e scrutatori. Si contenderanno la carica di governatore il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, Alessandro Tomasi, del centrodestra, e Antonella Bundu, della lista di sinistra Toscana Rossa.

Per poter votare, è necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Se quest’ultima è smarrita, sarà possibile richiedere un duplicato presso il Comune, che rimarrà aperto anche domenica. Attualmente, ci sono oltre 3 milioni di elettori iscritti.

Ci sarà una sola scheda elettorale di colore arancione, e gli elettori potranno esprimere due voti: uno per il presidente e uno per la lista collegata. È possibile votare disgiuntamente, ossia scegliere un presidente e un partito di un’altra coalizione. Sono previste anche preferenze per i candidati consiglieri, tenendo conto della parità di genere.

Il sistema prevede un premio di maggioranza per la coalizione vincente: se il presidente ottiene più del 45% dei voti, avrà diritto ad almeno 24 seggi. Inoltre, almeno 14 seggi saranno riservati alle minoranze, garantendo così una rappresentanza equilibrata. Ogni circoscrizione avrà diritto a eleggere almeno un consigliere, assicurando rappresentanza in ogni area della Toscana.