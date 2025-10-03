Elezioni in Slovacchia: verso un accorpamento storico

La coalizione di governo slovacca sta valutando l’opzione di unire le elezioni comunali con quelle parlamentari previste per settembre 2027. Le elezioni municipali erano inizialmente programmate per l’anno prossimo. Tra le proposte in discussione c’è anche l’idea di estendere il mandato dei sindaci da quattro a cinque anni. L’intento è ridurre i costi delle elezioni e aumentare la partecipazione degli elettori. Tuttavia, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo all’interno della maggioranza su questa iniziativa.