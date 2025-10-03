18 C
Roma
venerdì – 3 Ottobre 2025
Politica

Elezioni in Slovacchia: verso un accorpamento storico

Da StraNotizie
Elezioni in Slovacchia: verso un accorpamento storico

La coalizione di governo slovacca sta valutando l’opzione di unire le elezioni comunali con quelle parlamentari previste per settembre 2027. Le elezioni municipali erano inizialmente programmate per l’anno prossimo. Tra le proposte in discussione c’è anche l’idea di estendere il mandato dei sindaci da quattro a cinque anni. L’intento è ridurre i costi delle elezioni e aumentare la partecipazione degli elettori. Tuttavia, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo all’interno della maggioranza su questa iniziativa.

Articolo precedente
La rivoluzione delle donne in Formula 1: F1 Academy in crescita
Articolo successivo
Direttiva UE sui Tirocini: Novità e Sfide per i Giovani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.