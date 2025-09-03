Elezioni in Siria: il futuro incerto della transizione politica

In Siria sono in programma elezioni legislative a metà settembre, come annunciato dalla commissione elettorale, composta da undici membri scelti da Ahmad Sharaa, l’ex miliziano che ha sostituito il presidente Bashar al-Asad. Da quando Sharaa ha preso il potere, l’Assemblea del Popolo siriana è rimasta inattiva. Tra poche settimane, quindi, verranno eletti i nuovi deputati della cosiddetta “Siria liberata”.

Il presidente di transizione intende governare per cinque anni, fino al 2030, periodo durante il quale la costituzione provvisoria darà mandato alla commissione elettorale. Il nuovo parlamento avrà una durata di trenta mesi, rinnovabile per ulteriori trenta. Per la prima volta nella storia del paese, le consultazioni saranno monitorate da “osservatori internazionali”, ma la loro presenza rischia di essere solo simbolica.

Tuttavia, la procedura elettorale presenta diverse criticità. Non si tratterà di elezioni dirette, poiché il popolo non avrà un ruolo attivo nella selezione dei deputati. Un terzo dei 210 deputati sarà nominato dal capo di Stato, mentre i restanti saranno scelti tra candidati selezionati da comitati elettorali regionali, i cui membri sono designati dalla commissione elettorale.

Nonostante l’annuncio di un’attenzione per le donne, con una quota fissata al 20%, le rappresentanze delle categorie vulnerabili e delle periferie potrebbero comunque risultare scarsamente rappresentate. I membri della commissione assicurano che i deputati saranno scelti in base alle competenze, ma sorgono interrogativi sulle abilità degli undici membri della commissione, incappando in un apparente conflitto di interessi.

In attesa delle elezioni, i comitati regionali e locali devono essere formati rapidamente per scremare i candidati, in un contesto elettorale che appare fortemente controllato dal nuovo governo.