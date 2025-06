Elezioni in Serbia: Vucic annuncia la data e le proteste

Le elezioni parlamentari in Serbia si svolgeranno alla fine del 2026 o all’inizio del 2027, come annunciato dal presidente Aleksandar Vucic. Attualmente, il Paese è focalizzato sui preparativi per Expo 2027, che si terrà a Belgrado. Durante il Forum sulla sicurezza Globsek 2025 a Praga, Vucic ha risposto ai manifestanti che chiedono nuove elezioni, sottolineando che l’ultimo voto si è tenuto un anno fa e che ora si sta lavorando all’Expo.

Il presidente ha inoltre commentato le recenti proteste, in cui strade e ponti sono stati bloccati per sette mesi. Ha affermato che tali azioni sono state tollerate senza interventi della polizia, a differenza di quanto avverrebbe in Paesi considerati più democratici. Vucic ha usato confronti con situazioni in Germania e Francia per evidenziare la differenza di approccio della Serbia verso le manifestazioni.

In merito agli arresti, il presidente ha chiesto di specificare chi sarebbe stato espulso, facendo riferimento alle recenti espulsioni di 34 stranieri coinvolti in proteste, sottolineando che tutti hanno diritto di manifestare. Ha difeso la posizione della Serbia come una democrazia, affermando che la reazione alle manifestazioni dovrebbe essere misurata e pacifica, in contrapposizione alle violenze che si osservano in altri contesti.

