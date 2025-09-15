25.9 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Politica

Elezioni in Renania Settentrionale: trionfo CDU e ascesa AfD

Da StraNotizie
Elezioni in Renania Settentrionale: trionfo CDU e ascesa AfD

Alle elezioni comunali in Renania Settentrionale-Vestfalia, la CDU si riconferma come primo partito, ottenendo circa il 33-34% dei voti, nonostante una leggera diminuzione rispetto al passato. L’AfD, invece, sorprende triplicando i consensi e raggiungendo tra il 15 e il 16%. L’SPD scende al 22% e i Verdi vedono un significativo calo, superando di poco il 13%. L’affluenza è aumentata, attestandosi attorno al 57%.

Questo risultato sostiene la posizione della CDU, guidata da Friedrich Merz, ma evidenzia anche la crescita della destra radicale in una regione che tradizionalmente ha mostrato una minore apertura verso tali posizioni. Per i partiti di governo, come SPD e Verdi, ciò rappresenta un campanello d’allarme in vista delle sfide a livello nazionale. La popolazione appare sempre più polarizzata e il malcontento sociale si manifesta attraverso il successo dell’AfD.

Articolo precedente
Belluno prepara le Pro loco per le Olimpiadi di Milano Cortina
Articolo successivo
Economia italiana: sfide e opportunità nel futuro prossimo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.