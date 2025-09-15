Elezioni in Renania Settentrionale: trionfo CDU e ascesa AfD

Alle elezioni comunali in Renania Settentrionale-Vestfalia, la CDU si riconferma come primo partito, ottenendo circa il 33-34% dei voti, nonostante una leggera diminuzione rispetto al passato. L’AfD, invece, sorprende triplicando i consensi e raggiungendo tra il 15 e il 16%. L’SPD scende al 22% e i Verdi vedono un significativo calo, superando di poco il 13%. L’affluenza è aumentata, attestandosi attorno al 57%.

Questo risultato sostiene la posizione della CDU, guidata da Friedrich Merz, ma evidenzia anche la crescita della destra radicale in una regione che tradizionalmente ha mostrato una minore apertura verso tali posizioni. Per i partiti di governo, come SPD e Verdi, ciò rappresenta un campanello d’allarme in vista delle sfide a livello nazionale. La popolazione appare sempre più polarizzata e il malcontento sociale si manifesta attraverso il successo dell’AfD.